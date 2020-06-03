Комиссия постановила: Что откроется, куда можно поехать, если есть на чем, в Кишиневе в ближайшие дни

Чрезвычайная комиссия общественного здоровья Кишинева сообщила, какие постановления приняла

- Движение общественного транспорта в столице будет прекращено 6-8 июня, 14 июня, 20-21 июня и 28 июня;

- Кладбища в муниципии будут открыты 7 и 8 июня для поминовения усопших. Доступ людей будет разрешен с обязательным ношением защитных масок и с соблюдением остальных рекомендаций.

- Употребление продуктов питания и алкогольных напитков на территории кладбищ ЗАПРЕЩЕНО.

- Запрещено осуществлять уличную торговлю на кладбищах и прилегающих к ним территориях.

- С 8 июня в Кишиневе открываются торговые центры, за исключением кинотеатров, ресторанов, расположенных в этих помещениях.

- С 1 июня возобновляются тренировки на свежем воздухе для спортсменов. Перечень спортивных объектов (центров, полей, бассейнов) в рамках которых разрешено возобновление тренировок, будет утвержден приказом Министерства образования, по запросу соответствующих федераций.

- Администраторы торговых и спортивных центров, спортплощадок и бассейнов будут предоставлять (каждую пятницу) еженедельные отчеты о реализации мер по профилактике инфекции COVID-19.