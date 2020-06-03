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«Приднестровская награда для Кристины»
03.06.2020

    Последние действия молдавских властей привели к тому, что в России вновь обратили пристальное внимание на ситуацию в Приднестровье. Российские чиновники возмущены действиями молдавских властей.

   В администрации президента России рассматривается вопрос возможности ограничения поставок товаров из Молдовы на российский рынок. Нам говорят, этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита Игорь Николаевича в Москву, #ноэтонеточно. Рассчитывать на встречу с российским президентом России с глазу на глаз, ему не приходится. Переговоры с ним будет вести Дмитрий Козак.

    В российской госдуме на отказ Молдовы признавать приднестровские паспорта и удостоверения личности, предложили обеспечить российскими паспортами всё (!) население Приднестровья (странно, а разве ещё у кого-то на левом берегу нет российского паспорта?). 

Россия — это субъект международной политики. Ее паспорта признаются по всему миру. То же самое касается и свидетельств об актах гражданского состояния, автомобильных документов и так далее. Пусть все эти документы на территории Приднестровья будут российскими, и Молдова не сможет их не признавать.

   И все - это заслуга Кристины Лесник. Действительно, она много сделала для признания Приднестровья. Почему бы не наградить?

@MV


 
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