В Молдове зарегистрировали 247 новых случаев заболевания COVID-19

За прошедшие сутки в Молдове выявили ещё 247 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения.

В лабораториях обработали 1809 тестов, 247 из которых оказались положительным. 1405 тестов были первичными, 404 — повторными.

Заболело 25 сотрудников системы здравоохранения: 3 врача, 17 медсестер и 5 сотрудников вспомогательного персонала.

125 пациентов полностью выздоровели и выписаны из медицинских учреждений. Три человека скончалась (о двух сообщалось утром).

Общее число зарегистрированных случаев, с момента выявления первого заболевшего, составляет 8795. Вылечилось 4863 пациентов, скончалось – 310.