Еремей Присяжнюк – новый директор Агентства по лекарствам и медицинским изделиям!

В Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям (АЛМИ) новый директор. Речь идет об Еремее Присяжнюке, сообщает ТРИБУНА.

На сегодняшнем заседании кабмин утвердил освобождение Сильвии Чеботарь от должности директора АЛМИ с 5 июня этого года на основании заявления о выходе в отставку.

Следует отметить, что Еремей Присяжнюк начал свою карьеру в публичной сфере, осуществляя деятельность в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (нынешний НЦБК), в ответственность которого входила область здравоохранения, включая фармацевтическую.

За годы деятельности он был одним из инициаторов запуска и внедрения проектов национального значения, связанных с введением механизма декларирования цен производителей лекарственных средств, а также концепцией централизованных закупок лекарственных средств для нужд государства.

Затем он занимал должность главного государственного советника премьер-министра в трех правительствах Республики Молдова, обеспечивая необходимую поддержку и консультации в процессе осуществления реформ в этой области.

В то же время, в 2018 году распоряжением правительства он был назначен главой контрольного корпуса премьер-министра, структуры, впервые запущенной в РМ.

До назначения на должность директора АЛМИ он занимал должность советника в парламенте Республики Молдова в области национальной безопасности, общественного порядка и борьбы с коррупцией.

Следует отметить, что также сегодня Анатолий Гилаш был назначен на должность директора Агентства земельных отношений и кадастра Республики Молдова.

Андриана Кептине