Додон рассказал о перспективах экстрадиции Плахотнюка

Беглый олигарх укрывается в США. Глава Молдовы Игорь Додон считает высокими шансы на экстрадицию Влада Плахотнюка, который обвиняется в целом ряде преступлений, "венцом" которых стала пресловутая кража миллиарда. Плахотнюка разыскивает и СК Российской Федерации, однако американцы, судя по всему, не готовы пока что "слить" Плахотнюка, надеясь использовать его политический капитал и влияние. Именно по этой причине вопрос с экстрадицией Плахотнюка затягивается, пояснил глава государства:

- Когда госсекретарь США четко высказывался, что этот гражданин Республики Молдова нарушил законодательство, спекуляции на том, что это политическое дело, должны быть прекращены... Поэтому попытка придать политический оттенок всему, что касается дела Плахотнюка, думаю, не имеет шансов, только за исключением случаев, если кто-то захочет оказать ему геополитическое покровительство. И это станет понятно в ближайшее время.

Не знаю деталей, потому что есть тайна следствия, но те шаги, которые предпринимает генпрокурор, - там четко понятны и статьи обвинения и так далее. Думаю, что вероятность экстрадиции довольно высока, но только за исключением случаев, если кто-то захочет оказать ему геополитическое покровительство, чтобы повлиять на внутреннюю ситуацию в Молдове, - заявил президент в эфире Sputnik.

Автор: Михаил Генчу