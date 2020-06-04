Напуганный Канду готов голосовать даже за Нэстасе в качестве премьера

Что угодно, лишь бы остановить процесс расследования. Андриан Канду напуган перспективой расследования кражи миллиарда, которую он и его подопечные столь успешно саботировали долгие годы, находясь у власти. Для того, чтобы остановить реальное расследование, инициированное президентом Додоном, Канду готов на многое - даже на то, чтобы проголосовать за Нэстасе в качестве премьера.

Напомним, что речь идет о том самом Нэстасе, который громче всех и чаще всех из лагеря оппозиции кричит о том, что расследует кражу миллиарда. "Ценность" таких заявлений вполне очевидна, когда такой человек, как Канду, приветствует его в качестве возможного премьера. Очевидно, что бывший спикер не боится того, что Нэстасе "прижмет" его:

- Мы отправим в отставку это правительство, а дальше что будем делать? Мы должны быть готовы назначить новое правительство. Что это будет за правительство, каков будет его профиль, кто будет премьер-министром, кто будет министрами? Это тоже не так важно. Мы, депутаты Pro Moldova, будем открыты для любого предложения. Я слышал, что Андрей Нэстасе хочет стать премьер-министром. Без проблем. Мы проголосуем за его кандидатуру. Важно, что будет делать это правительство, - заявил Канду в лайве на своем канале в Facebook.

Автор: Михаил Генчу