Слусарь лжет, что в Молдове фальсифицируют тесты – ему надо к врачу

Ион Кику потребовал привлечь к ответственности Александра Слусаря за клевету по отношению системы здравоохранения Молдовы. Глава кабмина раскритиковал безответственное отношение одного из лидеров «Платформы ДА» к медицинским сотрудникам.

- Медицинская система Молдовы не справляется, а всеобщая безответственность, в первую очередь политиков, граждан ведет к коллапсу системы здравоохранения. Я вспоминаю протесты тех, кто требовал открытия Центрального рынка, в первых рядах были представители «Платформы ДА», вице-председатель которой является и вице-спикером парламента. Сегодня он бессовестно и необоснованно обвинил медицинскую систему в фальсификации тестов. Госпожа министр, здравоохранения, прошу вас, обеспечьте медицинский контроль соответствующих личностей, и не только по поводу COVID-19, - заявил Кику.

Премьер- министр потребовал обратиться в органы правопорядка относительно тяжких обвинений, выдвинутых вице-спикером парламента Александром Слусарем.

Напомним, что один из лидеров «Платформы ДА» обвинил сегодня медиков в фальсификации тестов на COVID-19. В Национальном агентстве общественного здоровья уже заявили, что лаборатория центра не собирает тесты, а только обеспечивает обработку анализов.

- Настойчивость некоторых публичных личностей, в особенности, некоторых депутатов выдвигать неаргументированные обвинения в адрес системы здравоохранения и пользоваться нынешней ситуацией только ради пиара и введения в заблуждение общественного мнения, отвлекает население и специалистов, которые прилагают колоссальные усилия в борьбе с этой пандемией и обеспечивают работу учреждений, - указывается в сообщении Центра.