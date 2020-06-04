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Экономика
Премьер-министр Молдовы требует закрыть Центральный рынок Кишинева
04.06.2020

Поскольку население не соблюдает рекомендации властей, наблюдается рост заражения новым типом коронавируса.

Премьер-министр Ион Кику требует подготовить проект, чтобы Центральный рынок Кишинева был закрыт, если администрация муниципального предприятия в течение трех дней не примет меры по соблюдению санитарных норм, передает IPN.

В начале заседания правительства премьер-министр заявил, что с отменой чрезвычайного положения были приняты меры по смягчению последствий для бизнеса, в том числе была разрешена некоторая экономическая деятельность. Поскольку население не соблюдает рекомендации властей, наблюдается рост заражения новым типом коронавируса.

„На Центральном рынке, как будто не было пандемии, и люди даже не слышали о вирусе”.

Премьер потребовал от министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну подготовить проект закрытия Центрального рынка. Проект должен быть рассмотрен на следующем заседании Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. Если до созыва соответствующего заседания администрация рынка не обеспечит соблюдение санитарных правил, будет принято решение о закрытии Центрального рынка, сказал премьер.

Центральный рынок был закрыт 17 марта, когда было объявлено чрезвычайное положение. Деятельность рынка возобновилась с 1 июня.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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