Президент Молдовы рассказал о своем участии в торжествах по случаю празднования 75-летия Победы в Москве

Президент Молдовы рассказал в интервью радио студии Sputnik о своем участии в торжествах по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы обязательно примем участие в этих мероприятиях, потому что для нас это Великая Победа, это великая память. Для нас очень важно, что нас пригласили. Думаю, что будет чувство гордости у каждого молдавского гражданина, который увидит по телевизору, что наш молдавский контингент и президент там находятся", - сказал Игорь Додон.

В параде Победы, который пройдет в Москве 24 июня, примут участие 75 молдавских военных.

По словам Додона, все расходы на поездку контингента военных и официальной молдавской делегации будут за счет российской стороны.

@Sputnik