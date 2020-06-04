4 Июня 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Президент Молдовы рассказал о своем участии в торжествах по случаю празднования 75-летия Победы в Москве
04.06.2020

Президент Молдовы рассказал в интервью радио студии Sputnik о своем участии в торжествах по случаю празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы обязательно примем участие в этих мероприятиях, потому что для нас это Великая Победа, это великая память. Для нас очень важно, что нас пригласили. Думаю, что будет чувство гордости у каждого молдавского гражданина, который увидит по телевизору, что наш молдавский контингент и президент там находятся", - сказал Игорь Додон.

В параде Победы, который пройдет в Москве 24 июня, примут участие 75 молдавских военных. 

По словам Додона, все расходы на поездку контингента военных и официальной молдавской делегации будут за счет российской стороны.

@Sputnik


 
Количество просмотров:
69
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.