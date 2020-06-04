Зигфрид Мурешан: В Молдову поступят европейские фонды для восстановления экономики

Республика Молдова получит поддержку со стороны Европейского Союза для восстановления экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Более того, начиная со следующего года, ЕС намерен выделить из бюджета сообщества на ближайшие годы намного больше 750 млн. евро. Об этом заявил румынский евродепутат Зигфрид Мурешан, который также является председателем Делегации Европейского парламента в парламентском Комитете по ассоциации ЕС – Молдова, передает IPN.

„На прошлой неделе Европейская комиссия предложила пакет экономического восстановления в размере 750 млрд. евро, особенно для государств Европейского Союза, но надо сказать, что часть этих денег будет предназначена и для восточного соседства Европейского Союза. У нас пока нет точной суммы, общей суммы, но с 1 января 2021 года европейские фонды для восстановления экономики после кризиса COVID поступят и в Республику Молдова”, - заявил румынский евродепутат в ходе передачи „Punctul pe AZi” на телеканале TVR Moldova.

В то же время Зигфрид Мурешан объявил, что осенью этого года Европейский Союз должен утвердить бюджет на следующие семь лет. Следует отметить, что с 2014 года Республика Молдова получила 750 млн. евро в виде грантов, которые были выделены на многочисленные социальные проекты.

„Моя цель состоит в том, чтобы в ближайшие семь лет Республике Молдова было выделено еще большая сумма, чем эти 750 млн. евро. Деньги поступят с 1 января 2021 года, которые помогут людям, сохранят экономику Республики Молдова и помогут в восстановлении после COVID” - добавил евродепутат.

Что касается второго и третьего транша макрофинансовой помощи в размере 100 млн. евро, которым должна была воспользоваться Республика Молдова, Зигфрид Мурешан утверждает, что есть минимальные шансы, что молдавское правительство сможет выполнить условия, продиктованные ЕС.

„Я не думаю, что нынешнему правительству удастся добиться третьего транша, возможно, им удастся добиться второго. Я думаю, что нынешнее правительство из-за задержек в отношении реформ не сможет получить третий транш. Что касается второго транша, честный ответ будет „я не знаю”, возможно, им удастся его получить, возможно, они его потеряют”,- сказал он.