В нынешних условиях ПДС не поддержит отставку Правительства Кику

Партия действия и солидарности не поддержит в нынешних условиях отставку правительства, возглавляемого премьер-министром Ионом Кику. Об этом заявил депутат ПДС Серджиу Литвиненко, отмечает IPN.

Депутат утверждает, что это была позиция партии после встречи, состоявшейся в парламенте между представителями ПДС и Платформы DA.

„Мы имели дискуссию с Платформой DA. У нас была дискуссионная группа между ПДС и Платформой DA. Пришли коллеги из Платформы DA, обсудили политическую ситуацию в целом. Мы сказали им, что эта власть является катастрофой для Республики Молдова. В ситуации, когда почти все страны выходят из кризиса, имеют почти нулевое количество подтверждений с COVID-19, у нас так много случаев, которых не было даже в период чрезвычайного положения. Это катастрофическое правительство, в том числе на экономическом уровне. Мы сказали коллегам из Платформы DA, что учитывая пандемию, кризис, было бы безответственно с нашей стороны, если бы мы поддержали вотум недоверия и сняли бы правительство в условиях, когда у нас нет уверенности в формировании большинства, которое поддержало бы другое, хорошее, проевропейское правительство”, - заявил депутат в ходе передачи „Политика Натальи Морарь” на телеканале TV8.

Серджиу Литвиненко утверждает, что оппозиция заблокирована в условиях, когда нынешнее парламентское большинство, состоящее из ДПМ и ПСРМ, имеет 52 мандата. В то же время утверждает, что ПДС не будет ни в какой форме зависеть от депутатов фракции Партии „Шор”.

„Математика не позволяет нам двигаться дальше. Мы сказали коллегам из Платформы DA, что мы с Партией „Шор” не ведем ни дискуссий, ни отставку правительства, ни назначение другого правительства. Мы не намерены обсуждать с ними ни увольнение, ни назначение правительства”, - добавил Серджиу Ливиненко.

Депутат добавил, что партия, в которую он входит, не ведет дискуссий ни с парламентской группой Pro Moldova, ни с ее лидером Андрианом Канду. Тем не менее, депутат-социалист Василе Боля говорит, что владеет другой информацией: „В данном случае есть две вещи: или лжет г-н Канду, или лжет г-н Литвиненко, или не знает, что кто-то с их стороны разговаривает с г-ном Канду”.

Что касается отставки правительства, Василе Боля заверяет, что „ситуация Правительства Кику стабильна. Правительство Кику работает, и продолжит работу”.

Ранее лидер Платформы DA Андрей Нэстасе утверждал, что партия намерена взять на себя правительство. Он отметил, что вице-председатели Александр Слусарь и Игорь Мунтяну, а также он сам может возглавить кабинет министров. По словам Андрея Нэстасе, у Платформы Da есть и кандидаты на должности министров.