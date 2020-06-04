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Общество
Примэрия Комрата закрылась на карантин
04.06.2020

Официально диагноз подтвердился у двух муниципальных советников. Один из них госпитализирован в срочном порядке в столичную инфекционную больницу им. Т. Чорбэ, второго скоро переведут в госпиталь в Кишинева.

Информация подтверждена примаром Комрата Сергеем Анастасовым. Он рассказал, что оба мунсоветника нуждаются в кислороде, передает gagauzinfo.

Также обнаружены симптомы болезни еще у нескольких муниципальных советников и работников учреждения – температура, кашель и другие. По этой причине было принято решение закрыть примэрию на карантин.

- В здание примэрии никого не пускаем, все сотрудники уходят на двухнедельный карантин. Приемные дни отменены. Напомню, что мы распорядились проводить заседания в онлайн-режиме, без посетителей. И хотя некоторые советники требовали отменить это решение, даже в правоохранительные органы обращались, но жизнь показала, что оно было верным. Число заболевших могло быть выше, - пояснил примар Комрата Сергей Анастасов.

Автор: Михаил Генчу


 
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