Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 4 июня 2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 4 июня 2020 года.

А давайте сначала почитаем некоторые комментарии под предыдущей заметкой к ковиде в Молдове. "Раньше люди умирали - и побольше, чем от коронавируса"

"Надоели, все это обман, они хотят чтоб люди сдохли от голода, а не от короны". "Достали пугать, опыт Белоруссии и Швеции показал, что весь это карантин создал больше проблем"

"События в США показывают, что мы на правильном пути, власти буржуев провоцируют мир на тотальную схватку с быдлом миллиардером и миллионеров, или они или мы! Вируса нет!". "Заболели - надо лечиться! Это не повод все закрыть и сдохнуть с голода... Открывайте все!! Или заплатите кредиты... Потому что банкам все пофиг!"

"Мы знаем, что КП отрабатывает чьи то деньги и гнет их политику по запугиванию населения". "Медики запуганы , им грозит тюрьма если откроют правду, что коронавируса нет!"

Прочитали? А теперь еще раз посмотрите на цифру, которая вчера была - 247 больных коронавирусом за сутки. Поймите же, что это МНОГО. И аргумент, что и тестов больше - не аргумент. Тестирование проводится у пациентов с симптомами. То есть, и их стало больше.

И уже совсем по-другому относишься к словам премьер-министра Иона Кику о том, что, как открыли рынки в Молдове, так потихоньку надо их закрывать. И не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, почему так "завелся" премьер: наши граждане за эти три дня умудрились на рынках создать толчею.

Ладно, рынки, вы посмотрите, что в парках: яблоку негде упасть - взрослые, дети, старики. Все чинно и важно гуляют, играют и дышат. И уже многие поснимали маски.

В общем, есть такое ощущение, что от грядущей катастрофы нас спасет только жесткий карантин, раз наши граждане не понимают опасности ковида. В противном случае, будет не самоизоляция людей, а изоляция Молдовы от всего остального мира.

Ну, а на 6.00 утра 4 июня ситуация в Молдове такая:

8795 (+247) - заражены

1008 - в Приднестровье

1630 (+23) из них - медработники

1809 - проведено тестов

310 (+15) - умерли

248 - в тяжелом состоянии

21 - в критическом (на ИВЛ)

638 - состояние средней тяжести

39765 - под наблюдением.

4863 (+125) - вылечились

ЛИДИЯ ТКАЧ