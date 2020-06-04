Еще «дозволов»! Молдавским транспортникам требуются дополнительные разрешения на экспорт в Россию

Российские покупатели хотят молдавской клубники и черешни. В связи с этим Игорь Додон обратился лично к зам. главы администрации президента РФ Дмитрию Козаку с просьбой помочь молдавским транспортникам и выделить дополнительные дозволы.

- Согласно договоренностям, Россия ежегодно выдает 16 тыс. разрешений, - по 8 тыс. каждые полгода.Мы выбрали все разрешения, которые были выданы в первом полугодии. За 5 месяцев были востребованы все 8 тыс. разрешений. В июне мы остались без них, а у нас экспорт черешни, клубники.

Коллеги из правительства сообщили, что не успевают и спросили, не могу ли я вмешаться. Я лично обратился к господину Козаку с просьбой предоставить разрешения за счет второго полугодия. Думаю, мы найдем консенсус - пояснил глава государства.

Вопрос будет обсуждаться во время визита Игоря Додона в Москву, который состоится 24 июня 2020 года. Также на повестке дня будут дискуссии по российскому кредиту и льготы для молдавского экспорта в Россию.

Автор: Михаил Генчу