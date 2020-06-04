Не наливай, а выливай: Эксперты рекомендуют перегнать молдавское вино в биотопливо, чтобы хоть что-то продать

Наблюдаем, что на фоне протестов в США Дерек Дж. Хоган немного приостановил свою сверхактивность по прямому вмешательству в суверенные дела Молдовы. Понимаем, что приостановил временно и условно. Планы утверждены, бюджеты выделены. Вообще, не везёт Дереку. Его дипломатический авторитет и карьерный рост судя по всему сдувается... Провалит он службу в Молдове. Посудите сами. Он стал послом США в Молдове в 2018 году. Да, президентом уже был пророссийский И.Додон. Но руководство правительства, парламента, силовых структур находилось под контролем прозападных сил.

Прошло два года «плодотворной» работы Дерека. Какой результат? Президентом остался пророссийский И. Додон, руководство парламента, правительства, многих силовых структур перешло во власть прокремлёвской ПСРМ. Пророссийские медиа набирают обороты, интерес к «европейским ценностям и НАТО» падает... В общем - это провал!

Впрочем, есть у него одна надежда. Это реализовать план по полной перезагрузке политической системы Молдовы и выводу из игры пророссийской ПСРМ и И. Додона. Самый рабочий и проверенный для них инструмент «перезагрузки» - это майдан. Сценарий понятен на 100%! Результаты президентских выборов в которых побеждает И.Додон ставятся под сомнение, оппозиция обвиняет власть в фальсификации выборов и начинает протесты. Опять всплывает заезженная тема иностранного финансирования ПСРМ и И.Додона, свою роль начинают играть международные структуры, дипломаты и т.д. В общем всё понятно!

Надеюсь вам, уважаемые читатели, не надо объяснять, что им (англосаксам) сейчас не выгодно менять правительство Кику? Зачем? Им нужно его (правительство и власть) максимально расшатывать и дискредитировать.

Но это их планы. Плохие новости для Дерека - они (планы) провалятся! А мы, со своей стороны, - внесём свою лепту в их провал.

Goodbye, Mr. Derek!

@Молдавский пистон