От районов назад к уездам - камо грядеши, Молдова?

Ион Кику, считает, что Молдову нужно вернуть в систему уездов (жудецев). По словам премьер-министра, правительство готовит концепт данной реформы, которую предпо­лагается внедрять с 2023 года.

– У нас самый большой местный адми­нистративный аппарат на душу населения во всей Европе. Сотни примэрий с менее чем 700-1000 жителей. Каждый год милли­арды леев расходуются иррационально на содержание тысяч чиновников, — отметил Ион Кику.

Он считает, что услуги, оказываемые гражданам в таких условиях, не могут быть качественными.

– Разумеется, ни о какой финансовой автономии местных публичных органов не может быть и речи, если в селе, где есть при­мэрия, работает меньше 100 человек, а эко­номических агентов – раз, два и обчелся, — сказал Кику.

Возвращение к уездам намечено на 2023 год.

Концепт администра­тивно-территориальной реформы был разработан и обсуж­ден в правительстве еще в конце 2018 года. Главная цель реформы состояла в том, чтобы сохранить публичные службы как можно ближе к потребностям людей.

Подготовил Михаил Генчу