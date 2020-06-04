От районов назад к уездам - камо грядеши, Молдова?

|
|
...
|
Главная
Ион Кику, считает, что Молдову нужно вернуть в систему уездов (жудецев). По словам премьер-министра, правительство готовит концепт данной реформы, которую предполагается внедрять с 2023 года.
– У нас самый большой местный административный аппарат на душу населения во всей Европе. Сотни примэрий с менее чем 700-1000 жителей. Каждый год миллиарды леев расходуются иррационально на содержание тысяч чиновников, — отметил Ион Кику.
Он считает, что услуги, оказываемые гражданам в таких условиях, не могут быть качественными.
– Разумеется, ни о какой финансовой автономии местных публичных органов не может быть и речи, если в селе, где есть примэрия, работает меньше 100 человек, а экономических агентов – раз, два и обчелся, — сказал Кику.
Возвращение к уездам намечено на 2023 год.
Концепт административно-территориальной реформы был разработан и обсужден в правительстве еще в конце 2018 года. Главная цель реформы состояла в том, чтобы сохранить публичные службы как можно ближе к потребностям людей.
Подготовил Михаил Генчу
Рекомендуем
Обсуждение новости
|