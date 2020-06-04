Цены на фрукты и овощи на Центральном рынке Кишинева

|
|
...
|
Экономика
Вход на территорию рынка без масок и перчаток запрещен. Ранее премьер-министр Ион Кику сообщил, что требуется улучшить соблюдение мер безопасности для торговцев и посетителей, иначе рынок снова закроют.
Какие цены на Центральном рынке Кишинева после открытия? Почем продаются фрукты и овощи в начале июня 2020 года?
Помидоры импортные – от 22 до 30 леев\кг.
Помидоры молдавские – до 50 леев\кг.
Огурцы – до 30 леев\кг.
Перец сладкий – 35 леев\кг.
Морковь – до 10 леев\кг.
Сухой лук – до 10 леев\кг.
Молодой картофель – до 12 леев\кг.
Молодая капуста – до 5 леев\кг.
Яблоки – от 6 леев\кг.
Кабачки – до 25 леев\кг.
Свежая клубника – до 35 леев\кг.
Свежая черешня – до 30 леев\кг.
Свежая вишня – до 30 леев\кг.
Свежий лук – до 10 леев\пучок.
Посетители рынка отметили, что цены на столичном Центральном рынке ниже, чем в магазинах и супермаркетах города, передает Noi.
Автор: Михаил Генчу
Рекомендуем
Обсуждение новости
|