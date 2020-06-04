Цены на фрукты и овощи на Центральном рынке Кишинева

Вход на территорию рынка без масок и перчаток запрещен. Ранее премьер-министр Ион Кику сообщил, что требуется улучшить соблюдение мер безопасности для торговцев и посетителей, иначе рынок снова закроют.

Какие цены на Центральном рынке Кишинева после открытия? Почем продаются фрукты и овощи в начале июня 2020 года?

Помидоры импортные – от 22 до 30 леев\кг.

Помидоры молдавские – до 50 леев\кг.

Огурцы – до 30 леев\кг.

Перец сладкий – 35 леев\кг.

Морковь – до 10 леев\кг.

Сухой лук – до 10 леев\кг.

Молодой картофель – до 12 леев\кг.

Молодая капуста – до 5 леев\кг.

Яблоки – от 6 леев\кг.

Кабачки – до 25 леев\кг.

Свежая клубника – до 35 леев\кг.

Свежая черешня – до 30 леев\кг.

Свежая вишня – до 30 леев\кг.

Свежий лук – до 10 леев\пучок.

Посетители рынка отметили, что цены на столичном Центральном рынке ниже, чем в магазинах и супермаркетах города, передает Noi.

Автор: Михаил Генчу