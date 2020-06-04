Филип считает, что Плахотнюк был нечестен и до сих пор занимается политикой

Владимир Плахотнюк не был искренен. Речь идет о приснопамятном переломном периоде, когда Плахотнюк вот-вот должен был лишиться власти.

В неискренности его обвиняют не оппоненты, но бывшие союзники, а именно ни кто иной, как нынешний преемник его на посту главы Демпартии Павел Филип.

Он считает, что Плахотнюк был неискренен, когда говорил, что больше не будет вмешиваться в политику после отъезда из Молдовы и ухода с должности главы партии, сообщает портал psnews.ro.

Филип убежден, что Плахотнюк по сей день занимается политикой намного активнее, чем раньше.

– Я не общаюсь с ним с лета 2019 года, когда он уверял меня, что больше не будет вмешиваться в дела ДПМ и в политику. К сожалению, позднее я понял, что он не был искренним, когда говорил это. Вижу во многих событиях, происходящих на нашей политической сцене, его почерк и подозреваю, что сейчас, несмотря на то, что он говорил раньше, он занимается политикой намного активнее и с большим интересом, - отметил Филип.

Подготовил Михаил Генчу