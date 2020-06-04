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Общество
Давид Давитян выпущен на свободу
04.06.2020

Апелляционная палата Кишинева отменила приговор 2017 года. Ранее Давид Давитян был осужден приговором суда к лишению свободы сроком на 13 лет.

Дело Давитяна вошло в список из 38 политических дел, пересмотренных специальной комиссией по требованию генерального прокурора Молдовы Александра Стояногло.

4 июня 2020 года судьи Апелляционной палаты Кишинева одобрили ходатайство прокуроров о пересмотре приговора суда первой инстанции. Также было одобрено и поддержано адвокатами требование прокуроров изменить меру пресечения и освободить из тюрьмы Давида Давитяна.

Судьи заявили, что дело Давитяна будет рассматривать судейская коллегия в новом составе.

Напомним, что Давид Давитян был задержан осенью 2016 года по подозрению в покушении на убийство финансиста и банкира Германа Горбунцова.

Первый приговор отменен, дело возвращено на пересмотр. Решение АП Кишинева может быть обжаловано в Высшей судебной палате.

Автор: Михаил Генчу


 
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