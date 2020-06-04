Плахотнюк свой выбор сделал: Кого беглый олигарх хочет посадить в кресло премьер-министра Молдовы

Некоторые из «кандидатов» верят, что у них есть шансы, составляют списки министров и дают программные интервью.

Бывший глава кабмина Молдовы Ион Стурза опубликовал «список Плахотнюка» имена кандидатов на должность премьера. В него входят - Андрей Нэстасе, Александр Слусарь, Игорь Мунтяну, Майя Санду. Все вместе или каждый по отдельности. И некоторые из них, бедняги, даже верят, что у них есть шансы, составляют списки, работают над программами, дают прагматичные интервью. – написал Стурза в Facebook.

В тоже время Стурза подтвердил сказанное президентом Игорем Додоном. Экс-премьер-министр считает, что «Токсичная тройка Плахотнюк –Шор-Канду преследуют одну цель – хаос! Это единственный их шанс избежать осуждения на длительный тюремный срок».

Стурза уверяет, что эти политические игры поддержаны извне.

- Вижу экзальтацию на обеих берегах Прута – ДОЛОЙ! ОК, долой. Отлично вписывается в известную стратегию – чем хуже, тем лучше. Немного цинично, но уважаю опцию - молдаване, жертвы игры великих сил – геостратегия. Но по сути люди не ставят на стол вашу геостратегию. Может их оставить в покое, чтобы они сами шли по своей дороге? Этот призыв в равной мере касается и тех, с Востока, - написал Стурза.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ