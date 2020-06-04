Кому нужен развал русского театра А. П. Чехова? (ВИДЕО)

Абсолютное большинство сотрудников Государственного русского драматического театра имени А.П. Чехова выступило в защиту своего директора, народного артиста Республики Молдова Константина Харета, и попросило продлить его трудовой договор и не допустить дестабилизации творческой атмосферы Русского театра узкой группой лиц, которые создали конфликт, дискредитируют авторитет как самого театра, так и его руководства, а все действия их направлены на разрушение театра Чехова.

Об этом члены коллектива Государственного русского драматического театра имени А.П. Чехова заявили на пресс-конференции, подчеркнув, что поддерживают своего директора, Константина Харета, и выступают против его смещения с занимаемой должности и против разрушения Русского театра. Они попросили власти и широкую общественность помочь разобраться в нынешней сложной ситуации.

Директор Государственного русского драматического театра имени А.П. Чехова, народный артист Молдовы Константин Харет рассказал на пресс-конференции, что театр Чехова переживает сейчас один из сложных своих периодов. Проблемы возникли в сентябре 2019 г., когда театр начали атаковать огромным количеством проверок. "Такого количества проверок у нас никогда не было.

В ходе них все пытались что-то обнаружить. Проверки проводились на основании жалоб, о которых мы не знали, и о которых стало известно недавно. Выяснилось, что есть официальная жалоба от шести сотрудников театра, у которых есть определённые разногласия с руководством театра", — отметил Константин Харет.

По его словам, на общем собрании коллектив пытался уточнить их у авторов петиции, но тогда они отказались от объяснений. Однако из их официальной жалобы стало ясно, что они обвинили руководство театра Чехова в воровстве, в наличии "мертвых душ", в трате средств на спортивный инвентарь и т. д. Причем все проверки никаких серьезных нарушений не выявили. Никакого финансового ущерба театру его руководство не нанесло.

Тем не менее, Национальный орган по неподкупности запросил документы с 2016 г. и после их анализа обнаружил какие-то нарушения, связанные с конфликтом интересов. Константин Харет пояснил, что в театральной среде, особенно стран бывшего СНГ, принято и даже приветствуется, когда в театре служат династии.

"Я являюсь тоже членом театральной династии, моя супруга тоже является членом такой династии, и на сегодняшний день в нашем театре служат народная артистка Светлана Дмитриевна Туз, которая приходится мне тёщей, и моя супруга Алла Туз-Харет. Они были артистками театра Чехова еще до того, как я пришёл служить сюда актёром", — отметил Константин Харет.

По его словам, позже, уже во время его директорства, в театр был принят сын Дмитрий, который учился в театральном лицее, был студентом актерского факультета в Академии музыки, театра и изобразительного искусства. Поскольку у театра не было возможности набирать русскоязычных актеров, так как Академия их не готовила, он, как и другие молодые актеры, был принят в его труппу.

Однако это было инкриминировано директору театра. Константин Харет сказал, что опротестовал решение Национального органа по неподкупности, и в этом деле должна разобраться судебная инстанция. Директор Государственного русского драматического театра имени А.П. Чехова сказал также, что действия этих шести человек, которые решили "перевернуть" театр, не оставили равнодушными остальных сотрудников.

Из 115 сотрудников театра 96 человек написали о ситуации, сложившейся в театре, коллективное письмо в адрес президента, парламента, премьер-министра, министра образования, культуры и исследований, посла России в Молдове.

Коллектив просит помочь разобраться в сложившейся ситуации, утверждая, что все петиции были направлены только на одно — на дестабилизацию творческой атмосферы в Русском театре им. Чехова с последующим его разрушением. Константин Харет сообщил также, что на основании жалоб и отказа основной части актёрского состава играть с указанными петиционерами, из-за грязи, которую они льют на театр в соцсетях, из-за заказных статей, дискредитирующих авторитет театра и его руководства, Худсовет театра решил заменить трёх актёров, входивших в "шестёрку петиционеров".

Среди петиционеров значатся бывшая секретарша, осветитель, бывшая девушка сына директора театра, а также трое артистов, среди которых Юрий Андрющенко, который играет почти все главные роли в репертуаре театра. Директор Государственного русского драматического театра имени А.П. Чехова обратился к зрителям и друзьям из-за границы с просьбой поддержать Русский театр в Молдове.

"Прошу вас заступиться за нас. К сожалению, сейчас мир находится в тяжелом положении из-за пандемии коронавируса. Умирают люди. Но будет плохо, если умрет еще и Русский театр", — отметил он. Актёр Государственного русского драматического театра имени А.П. Чехова, народный артист Владимир Завалённый пояснил на пресс-конференции, что есть три главных лица — В. Мадан, Иосиф Шац и Виктор Козаченко, которые, прикрываясь высокими словами об искусстве, о высоком театре, хотят сместить Константина Харета и самим занять эти, с их точки зрения, "тёплые", "жирные" должности — директора, художественного руководителя и т.д.

"Об искусстве тут и речи не идет, а девочки, которые с ними, — это своего рода таран", — отметил он. Заслуженный артист Валерий Брага, также актёр Государственного русского драматического театра имени А.П. Чехова, уверен, что эти "серые кардиналы" добиваются одного — любыми способами сместить с должности гендиректора театра Чехова Константина Харета, чтобы в будущем завладеть зданием в центре города и разрушить Русский театр. "

Мы этого не допустим!" — подчеркнул он. В свою очередь, актриса того же театра Ольга Бояркина-Косницер отметила, что коллектив — как настоящая семья. "И когда у одного из членов семьи проблемы, неужели они не касаются остальных членов семьи? Они постоянно пытаются уличить директора в незаконности действий.

Говорят, что он не имел права выдавать всем премии. Возможно... Но почему они в таком случае приходили и брали эти премии, а потом об этом же писали петиции?" — задала она риторический вопрос. Ольга Бояркина-Косницер признала тот факт, что в театре есть случаи, кода молодые артисты, пытаясь прокормить свою семью, занимают сразу две должности.

Есть артист, который подрабатывает в свободное от спектаклей время звукорежиссером. "Хочется спросить у Ольги Мадан, в то время как ее свёкор был и директором и художественным руководителем театра, на каком основании она занимала здесь две должности, и на каком основании числился здесь её муж Тудор, который значился переводчиком, но в театре его никто в глаза не видел?

На каком основании девушка Дмитрия Харета — Ирина Тарасюк, которая в течение двух лет жила в доме у Константина Харета и его супруги Аллы Туз-Харет, встречалась с их сыном Дмитрием Харетом, сейчас выворачивает грязное бельё? Это честно? Они считают, что разделили театр на две части. Они себе льстят. Театр состоит из 115 человек, а их всего шестеро. В поддержку директора выступили и молодые артисты, и народные артисты, отдавшие всю жизнь театру.

И молодое, и среднее поколение и мэтры поддерживают Харета и призывают всех: "Оставьте его в покое!" Наша инициативная группа выразила нежелание выходить на одну сцену с авторами петиций, и в этом опять же обвиняется Харет, хотя он тут совсем ни при чём. Это полностью инициатива артистов", — подчеркнула актриса. Мастер искусств, актёр театра Владимир Кирюханцев признался, что за время его работы сменилось более десятка руководителей театра на посту директора.

"Нельзя сказать ни одного плохого слова в отношении Харета. Я говорил и повторю еще раз: ни один из директоров не сделал столько полезного, нужного и важного для театра Чехова, сколько удалось сделать Константину Харету", — отметил актёр. Константин Харет в свою очередь уточнил, что законом о театре предусмотрено заключение договора с директорами театров на 5 лет, но по непонятным причинам лично с ним контракт был заключен только на 3 года. В октябре истекает срок данного контракта, и коллектив заступился за своего директора, расценивая нападки на него как попытку добиться непродления контракта.

"Если речь идет только о снятии меня с должности директора — я готов уйти хоть завтра. Потому что мы здесь не из-за зарплаты. В течение 10 лет я играл бесплатно. Зарплата у директора на 890 леев больше, чем у заслуженного артиста театра. Мы здесь не из-за денег, а за идею. У нас здесь островок русской культуры, и, возможно, кого-то не устраивает, что в Русский театр Чехова часто приходят зрители.

Сотрудники театра работают в основном на энтузиазме. Для них зарплата, безусловно, важна, но всё-таки она второстепенна. Важно, что мы несём свет!" — подчеркнул директор Государственного русского драматического театра имени А.П. Чехова Константин Харет.