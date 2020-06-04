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Здоровье
Программа "Здоровье": В каждом селе Молдовы должен быть медицинский пункт
04.06.2020

Игорь Додон объявил о запуске масштабной реформы в здравоохранении.

Президент Игорь Додон объявил о запуске масштабной реформы в здравоохранении. По его словам, программа охватывает все уровни – от медицинских пунктов в селах, до медучреждений республиканского значения. Первым этапом реформы станет удвоение зарплат для всех работников системы здравоохранения. Оно будет осуществляться в несколько этапов с тем, чтобы к началу будущего года эта задача была выполнена.

Второй этап предусматривает снабжение больниц и медицинских пунктов необходимым оборудованием и транспортом.

- Мы должны предложить амбициозный план инвестиций. На уровне каждого села должен быть медицинский пункт. В каждом селе должен быть медик, транспорт. Ресурсы для этих инвестиций могут быть внутренние и внешние, - сказал президент.

Игорь Додон ранее подписал указ об объявлении 2020 - Годом медицинского работника.


 
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