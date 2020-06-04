Штефан Косован. Comertbank открыл филиал на одном из самых оживленных перекрестков Кишинева

Интервью с директором филиала №3 Comertbank - Штефан Косован.

Штефан, здравствуйте. Я в заголовке использую слово «открыл», но, как я понимаю, речь идет, скорее, о переезде филиала и его расширении?

Учитывая объем сделанных работ, я бы даже сказал «передислокация». Наш филиал №3 сменил месторасположение с улицы Пушкин на улицу Измаил. Измаил 98/4. Это один из самых оживленных перекрестков города – пересечение улиц Измаил и Кантемир. Уверен, что проезжая мимо, вы всегда обращали внимание на ярко-красный офисный центр Lunedor. Теперь наши двери открыты здесь.

С точки зрения удобства трафика вы, конечно, выиграли.

Да. К нам теперь одинаково удобно добраться и с Чекан и Рышкановки и с Ботаники и Телецентра. Ну и из самого центра тоже. У нас удобная парковка и, что тоже удобно для клиентов, заезд на нее с двух сторон и с Кантемир и с Измаил.

Все в выигрыше. Ну, может, кроме тех клиентов, которым было удобно именно на Пушкина…

Они тоже не проиграли. Туда переместилось одно из Агентств Comertbank и продолжит обслуживание наших клиентов, которые захотят остаться именно там.

Как вам на новом месте?

Для меня самое главное, что у филиала вырос потенциал по обслуживанию клиентов. Больше возможностей и у бухгалтерии и у кредитного отдела. Площадь филиала позволяет нам обслуживать клиентов на европейском уровне. Хочу отметить, что теперь у нас есть просторная зона ожидания, с телемониторами и бюро информации, где клиент может удобно подождать, пока для работы с ним освободится наш сотрудник.

Также мы сделали более удобным алгоритм кассового обслуживания. Теперь в наших кассах есть две опции. Вы можете быстро, на ходу, поменять деньги, стоя у окошка. Но, если речь идет об инкассации, о больших суммах, вы можете удобно присесть и уже сидя решить все вопросы.

Штефан, сейчас, даже когда речь идет о таких приятных событиях, как новоселье, трудно не задать вопрос, как банку работается в текущих условиях. Вы же, по сути, как на передовой. Все проблемы клиентов для вас как на ладони…

Знаете, Comertbank всегда отличал партнерский и гибкий подход к клиентам. Могу с гордостью заявить, что сейчас, когда многие клиенты обращались за реструктуризацией кредитов, мы решали вопросы даже не за неделю, а за 2-3 дня. Индивидуально подбирали для каждого заемщика тот план реструктуризации, который стал бы для него оптимальным. Более того, хотя период чрезвычайной ситуации закончился, мы все равно готовы с каждым клиентом обсуждать те сроки погашения кредита, которые позволят ему с минимальными потерями пройти кризисную ситуацию.

Ваши ожидания на пороге лета?

Я ежедневно сам общаюсь с клиентами. Меня радует, что за эти три месяца вынужденного простоя, люди не опустили руки, а, скорее, соскучились по работе. Так что я надеюсь на оживление деловой активности. И в этом мы, как банк, сделаем все возможное, чтобы помочь клиентам.

Что я вас еще не спросил?

Вроде все. Хотя, хочу в конце обязательно добавить. Особенность Comertbank-а в том, что наш банк уполномочен администрировать практически все иностранные кредитные линии, которые действуют в Республике Молдова. Это и сельское хозяйство, и производство и экспорт. По всем этим линиям процентные ставки – одни из самых низких для банковской системы Молдовы. Так что хочу подчеркнуть, что мы всегда готовы проконсультировать клиентов по условиям получения кредитов в рамках этих кредитных линий.

И, самое последнее – сегодня такой день, что хочу всех коллег из всех банков поздравить с Днем банковского работника…