Грандиозный дипломатический скандал: Румыния подарила Молдове некачественные средства защиты и оборудование

- Оборудование плохого качества, от которого отказались румынские больницы, доставили в Молдову, – утверждает вице-председатель комиссии по здравоохранению румынского парламента Эмануел Унгуряну.

По словам румынского депутата, Казначейство выделило деньги компании Unifarm на приобретение этих средств защиты, а после отказа больниц Минздрав снова выделил деньги на «покупку» этой же партии товаров уже для Молдовы, сообщает libertatea.ro.

- Таким образом, отмывание грязных денег, выделенных на маски плохого качества по завышенной цене, было осуществлено структурой румынского государства под названием Unifarm SA. Также румынское государство посредством минздрава отмыло деньги, вызвав, на мой взгляд, дипломатическую проблему, - утверждает Унгуряну.

Сейчас за это дело взялся Департамент по борьбе с коррупцией - гроза всех румынских взяточников.