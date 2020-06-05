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Общество
Прогноз погоды в Молдове на 5 июня 2020: Начинаем жаловаться на жару
05.06.2020

"Комсомолка" публикует прогноз погоды в Молдове на 5 июня 2020 года. Погода завтра, 5 июня 2020, в Молдове, по прогнозам синоптиков, - летняя, на большей территории республики - без осадков и до 30-ти жары.

В Кишиневе температура воздуха днем - 26-29 градусов тепла. Ночью - +14...+15 градусов. Без осадков. Преимущественно солнечно. Скорость ветра - до 21 км/час.

В северных районах республики ночью будет дождь. Днем без осадков, до +28 градусов. Солнечно. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+15 градусов. Скорость ветра - до 19 км/час.

На юге Молдовы, в основном, солнечно. Осадков не ожидается. Днем температура достигнет +29 градусов, ночью - в пределах +14...+15 градусов. Ветер - до 27 км/час.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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