В Приднестровье открылись летние террасы кафе и ресторанов: за столиком не более четырех человек

Соблюдение новых требований строго контролируют сотрудники экологической милиции и специалисты центров гигиены и эпидемиологии.

В Приднестровье с сегодняшнего дня по новым правилам работают летние террасы кафе и ресторанов. Посетителям заведений при входе дезинфицируют руки, измеряют температуру тела. За столиками, которые должны располагаться на расстоянии не менее трёх метров друг от друга, могут сидеть не более четырёх человек.

Обслуживающий персонал должен работать исключительно в масках и перчатках. После того как гости ушли, мебель и предметы на столах должны быть обработаны специальным дезинфицирующим раствором, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Соблюдение новых требований обслуживания в кафе и пиццериях, закусочных и ресторанах строго контролируют сотрудники экологической милиции и специалисты центров гигиены и эпидемиологии. Так, в Бендерах с начала дня проверено более 20 заведений общепита. Пока нарушения не выявлены.

ЛИДИЯ ТКАЧ