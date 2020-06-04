Интуриста пока в Молдову не пускают: Кто из иностранных граждан сможет въехать в нашу республику

Приводим текст решения Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью полностью. Уточнения относительно доступа иностранцев в Республику Молдова.

Возобновление регулярных рейсов с 15 июня не означает, что в страну смогут въезжать и иностранные граждане, за исключением тех, которые были упомянуты в предыдущих решениях властей. Секретарь Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, директор Национального агентства общественного здоровья Николае Фуртунэ отметил для IPN, что, поскольку в последнем постановлении не было упоминаний о доступе иностранных граждан, утвержденные ранее положения остаются в силе.

Согласно решение комиссии от 15 мая, до 30 июня запрещается въезд на территорию Республики Молдова иностранных граждан и лиц без гражданства за исключением:

1. Члены семей граждан Республики Молдова;

2. Лица, имеющие визы длительного пребывания, ВНЖ или документы, приравненные к нему, выданные властями;

3. Лица, приезжающие по долгу службы, со служебной визой, ВНЖ или другим проверенным к нему документом;

4. Члены дипломатических миссий и консульских учреждений, аккредитованных в Республике Молдова, международных организаций/миссий, а также члены их семей или сотрудники, которые сопровождают гуманитарную помощь;

5. Лица, следующие транзитом через территорию Республики Молдова, в том числе репатриированные в результате предоставления консульской защиты.

В то же время все лица, которые пересекают государственную границу, обязаны заполнить эпидемиологическую карту и подписать декларацию под собственную ответственность о соблюдении 14-дневного режима самоизоляции.

Директор Национального агентства общественного здоровья заявил для IPN, что обязательство о 14-дневном режиме самоизоляции для лиц, въезжающих в страну, будет сохранено и после 30 июня, поскольку эпидемиологическая ситуация является катастрофической. По словам Николая Фуртуна, самоизоляция является мерой снижения риска распространения инфекции.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, до сих пор в стране было подтверждено 8795 случаев COVID-19. Также было зарегистрировано 314 смертей, связанных с новым типом коронавируса. В то же время сообщается о более чем пяти тысячах случаев выздоровления.

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ