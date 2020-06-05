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На устах
Жителей Кишинева призвали не посещать в эти выходные кладбища столицы: Это очень опасно!
05.06.2020

К кишиневцам обратился столичный градоначальник Ион Чебан. Мэр столицы обратился к жителям города:

«Рискуя вызвать непонимание, хочу призвать кишиневцев НЕ ПОСЕЩАТЬ кладбища на выходные и не подвергать опасности окружающих.

- Из-за повышенного риска заражения Covid - 19, 6, 7 и 8 июня общественный транспорт работать не будет.

- В эти дни доступ к территории муниципальных кладбищ будет разрешен с 08:00 до 17:00, с соблюдением всех мер защиты (перчатки, маски, соблюдение социальной дистанции и т. д.).

- На все кладбища доступ посетителей будет организован только через главные входы, в присутствии полиции;

- Употребление продуктов питания и алкогольных напитков на территории кладбищ ЗАПРЕЩЕНО!

- Уличная торговля на кладбищах и прилегающих к ним территориях ЗАПРЕЩЕНА!"

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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