Жителей Кишинева призвали не посещать в эти выходные кладбища столицы: Это очень опасно!

К кишиневцам обратился столичный градоначальник Ион Чебан. Мэр столицы обратился к жителям города:

«Рискуя вызвать непонимание, хочу призвать кишиневцев НЕ ПОСЕЩАТЬ кладбища на выходные и не подвергать опасности окружающих.

- Из-за повышенного риска заражения Covid - 19, 6, 7 и 8 июня общественный транспорт работать не будет.

- В эти дни доступ к территории муниципальных кладбищ будет разрешен с 08:00 до 17:00, с соблюдением всех мер защиты (перчатки, маски, соблюдение социальной дистанции и т. д.).

- На все кладбища доступ посетителей будет организован только через главные входы, в присутствии полиции;

- Употребление продуктов питания и алкогольных напитков на территории кладбищ ЗАПРЕЩЕНО!

- Уличная торговля на кладбищах и прилегающих к ним территориях ЗАПРЕЩЕНА!"

ПАВЕЛ МУНТЯН