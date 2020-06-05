Коронавирус порождает страх и дискриминацию: с чем сталкиваются пациенты с COVID-19 в Молдове

Пациенты с COVID-19 в нашей стране сталкиваются с предвзятым отношением окружающих. Минздрав выпустил социальный ролик. Его героиня, излечившись от нового коронавируса, рассказывает о реакции общества на её диагноз.

- Мы, люди, которые уже заражены, пережили сложную и трудную историю, и нам удалось преодолеть это, и мы не считаем, что должны подвергаться дискриминации.

16-летней Андрее Пуриче в марте поставили диагноз COVID-19. Её мать - медсестра в Молдове. Она заразилась от пациента, скрывшего свою болезнь. А впоследствии заболела и сама Андрея: "Было обидно, что люди не зная ситуации, начали говорить, что моя мать приехала из Италии, не соблюдала карантин, что она безответственная. Я человек, которого никогда не избегали друзья, люди, но я почувствовала, что из-за этого вируса меня могут отвергнуть. Я испугалась".

У некоторых пациентов диагноз COVID-19 вызывает панику. Лечащим врачам приходится выступать и в роли психологов: "Сначала пациенты расстроены и шокированы. Но мы пытаемся сказать им, что нужно идти до конца и сражаться. Мы идем в отдельную комнату, стараемся создать благоприятный климат и, по-доброму, пытаемся поговорить с пациентом", - рассказывает врач-координатор Департамента скорой помощи больницы "Святой Троицы" Вирджиния Головатый.

Психологи говорят, что пандемия - проверка на стрессоустойчивость. И без поддержки окружающих не обойтись.

"Заболевшие не виноваты в своем состоянии, мы все можем оказаться в такой ситуации, мы все подвергаемся риску. Мы должны быть более терпимыми к окружающим, дарить больше любви и не быть такими сдержанными", - считает психолог Зинаида Грибинча.

По данным Минздрава, уже чуть более пяти тысяч человек излечились от COVID-19.