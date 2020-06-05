Молдова обсуждает с МВФ новую систему финансирования

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Экономика
Как сообщил глава Национального банка Молдовы (НБМ) Октавиан Армашу, в банковско-финансовом секторе проводится оценка безопасности центрального банка.
Это обязательный шаг для любого ЦБ, с точки зрения детальной оценки механизмов управления и контроля в ожидании одобрения МВФ фактической финансовой помощи.
Эти результаты, оценка всей макроэкономической политики, а также развитие реальной экономики будут приняты во внимание при определении помощи, которую Республика Молдова получит в следующей программе.
@VM
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