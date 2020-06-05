В интернете появилась аудиозапись, где Вячеслав Платон якобы угрожает президенту Moldova Agroindbank

Очередная скандальная деталь в портрете Вячеслава Платона. Deschide.md опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, осуждённый бизнесмен угрожает президенту Moldova Agroindbank Сергею Чеботарю.

Как сообщает deschide.md, запись, скорее всего, была сделана в 2016 году. Тогда, в марте, Национальный банк заблокировал почти 40% акций MAIB, уличив их владельцев в сговоре. А через месяц Национальная комиссия по финансовому рынку аннулировала ещё 3,53% акций. По данным источника deschide.md, об этом пакете и говорит на аудио мужчина с голосом, похожим на голос Вячеслава Платона.

Мужчина, которому угрожают — предположительно Сергей Чеботарь — говорит собеседнику, что банк находится в сложном положении, но тот его не слушает.

Мы отправили запрос в Moldova Agroindbank с просьбой подтвердить или опровергнуть подлинность записи, но пока не получили ответ.

Адвокат Вячеслава Платона Ион Крецу заявил, что должен обсудить аудио с клиентом: "Я собираюсь к нему в тюрьму, и после четырёх вечера Вячеслав Платон сообщит о своей реакции".

Несколько дней назад государственный нотариус Ольга Бондарчук заявила, что Платон угрожал ей через посредника, заставляя дать ложные показания. В видеозаписи, опубликованной в фейсбуке, она призвала компетентные органы принять меры, поскольку ни она, ни её близкие не чувствуют себя в безопасности.

Адвокат Платона отверг заявления Бондарчук. Чуть ранее генеральный прокурор Александр Стояногло объявил, что дело против Вчеслава Платона сфабриковано, и он запросит его пересмотр.