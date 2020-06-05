В Молдове уровень заболеваемости Covid-19 среди медиков почти в три раза выше среднемирового

По данным Международного совета медицинских сестер, средний уровень заболеваемости медицинского персонала Covid-19 в мире составляет чуть менее 7%.

В материале международной организации отмечается, что официально, это более 230 тысяч человек, но из-за особенностей подсчета, они полагают, что эта цифра занижена, как минимум, вдвое.

По их подсчетам, речь может идти о заболеваемости около 460 000 медицинских работников по всему миру, (учитывая, что всего заболевших сейчас около 6,5 млн).

Если сравнивать общемировой уровень заболеваемости медицинских работников, представленный советом, с уровнем заболеваемости медиков в Молдове, показатель в нашей стране почти в три раза больше.

Согласно последним статистическим данным министерства здравоохранения, в РМ заболел 1691 медицинский работник, что составляет около 19% от общего числа зараженных.

С начала мая и до 3 июня, еженедельно регистрировалось более 100 случаев заболевания среди медицинских работников.

Наибольшее число заболеваний среди медицинского персонала выявили в период с 18-26 мая, тогда было зарегистрировано 172 случая. На следующей неделе подтвердилось 109 случаев. Но на текущей неделе, заболеваемость среди медиков снова начала расти.

Чаще других в медицинских учреждениях Молдовы заболевают медсестры/медбратья – около 39% от общего числа заболевших. Около 30% заболевших сотрудников системы здравоохранения приходится на вспомогательный персонал. Заболеваемость среди врачей, приближается к четверти от общего числа инфицированных медиков.

По данным Международного совета медицинских сестер, во всем мире от коронанавирусной пневмонии скончалось больше тысячи медиков. Около 60% смертей, приходится на медсестер/медбратьев.

В Республике Молдова официально зарегистрировано 15 летальных исходов от Covid-19, среди медицинских работников.

Международный совет медицинских сестер призывает власти стран, затронутых пандемией коронавируса, предоставлять полную и точную информацию о заболеваемости Covid-19 в системе здравоохранения. По их заверениям, это поможет в создании эффективных международных протоколов защиты медработников, в условиях эпидемиологических кризисов и пандемии.

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Только за прошедшие сутки в Молдове заболело 22 сотрудника системы здравоохранения: 7 врачей, 10 медсестер и 5 сотрудников вспомогательного персонала.

Общее число зарегистрированных случаев, с момента выявления первого заболевшего, составляет 9018. Вылечилось 5009 пациентов, скончалось – 315.