Приближаемся к красной черте - для больных COVID-19 в больницах осталось мест всего на пять дней – сидите дома!

Премьер-министр Ион Кику обратился к жителям республики. В связи с ухудшением ситуации в стране, когда каждый день выявляют около 200 новых случаев заражения коронавирусом, власти призывают граждан Молдовы отнестись к этому со всей серьезностью.

Система здравоохранения может оказаться на пороге катастрофы, если после посещений кладбищ на Радоницу количество инфицированных резко возрастет.

- Закрывать опять людей в домах? Это уже невозможно. Снова остановить всю экономическую деятельность? Тоже невозможно. Оштрафовать всех сразу? Невозможно. Давайте послушаем главу Национального агентства общественного здоровья – это возможно, мы должны! У нас места в больницах осталось на 5 дней. Сидите дома, а не на кладбищах, - призвал премьер-министр Ион Кику в публикации на своей личной странице в соцсети Facebook.

Напоминаем, что только вчера были подтверждены еще 223 новых случая заболевания вирусом нового типа COVID-19.

Автор: Михаил Генчу