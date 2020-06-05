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Общество
В Молдову идет настоящая жара – готовьте купальники и крем для загара
05.06.2020

По мнению синоптиков, в этом году ожидается немного более жаркое лето, чем обычно.

После небольшого похолодания и дождей, в Молдове начнёт повышаться температура. Лето окончательно вступает в свои права. Уже в ближайшие дни (5-8 июня) будет поднятие температуры, а 6 июня – настоящая жара, так как в субботу ожидается +33 градуса выше нуля. И – никаких дождей.

Пик жары - в субботу.

Пик жары - в субботу.

Отметим, во время жары не рекомендуется долго находиться на открытом воздухе и давать организму сильную физическую нагрузку. Страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, дети и пожилые люди могут испытывать ощущение усталости и тепловые судороги.

Кстати, по мнению синоптиков, в этом году ожидается немного более жаркое лето, чем обычно.

Летом 2020 ожидается температура на 1–2 градуса Цельсия выше нормальных значений для сезона в целом. Среднесуточная температура будет составлять 23–24 градуса Цельсия. В то же время специалисты прогнозируют дефицит осадков.

БОГДАН СКОКЛЕВ


 
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