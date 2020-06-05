Почему в Молдове коммерсанты под угрозой увольнения не дают больным работникам обращаться к докторам

Ограничения, снятые после отмены ЧП, сыграли злую шутку с жителями страны.

- Больница у нас - полная, пациентов - уйма! - делится с нами врач одной из столичных больниц, которая с первых дней пандемии находится на переднем крае борьбы с ней (ее имя мы не указываем, чтобы не создавать ей проблем, ее имя имеется в редакции). - Много "тяжелых"... В последнее время пациентов стало больше, чем во время ЧП. Растет количество.

- Это связано с ослаблением ограничений режима ЧП?

- Да, конечно! Если растет количество больных, значит, люди не соблюдают меры предосторожности. Очень большие проблемы на юге Молдовы. Очень много у нас пациентов именно оттуда. Там, вообще, катастрофа! Больные, которые приезжают оттуда, рассказывают жуткие вещи!

- Какие?

- Там есть текстильные фабрики, чьи работники заболели ковидом, но руководство не разрешает им обращаться к врачам...

- ...чтобы не закрыли фабрику...

- Да. Если они заболели, им разрешают сидеть дома, но не оплачивают больничный. Если они звонят в "скорую" и у них подтверждается коронавирус, их просто увольняют. Они все сидят дома, все заболели, все семьи заболели, жуткие вещи, говорят,происходят... Тестов нет, больные очень "тяжелые", все они сидят дома. Мне позвонили, попросили госпитализировать "тяжелого". Они даже не смогли приехать в Кишинев, потому что очень "осложнился" пациент. Отправили пациента в тамошнюю реанимацию, там не справились, потом звонили нам, чтобы мы его забрали... Вообще, кошмар! Пациент, в итоге, дошел до нас, в нашей реанимации его привели немного в чувство. Он жив, но очень "тяжелый". Горит, горит юг Молдовы! Жутко!

- Как вы считаете, правомерны были эти ослабления ограничений режима ЧП?

- Учитывая экономическую ситуацию, властям страны некуда было деваться. Но люди не соблюдают необходимые меры предосторожности. Некоторые ведь до сих пор не верят в коронавирус, считают это просто политикой...

А В ЭТО ВРЕМЯ

В мэрии Комрата - вспышка коронавируса

3 июня в мэрии Комрата объявили карантин из-за вспышки коронавируса. Сотрудники не выходят на работу.

По словам мэра города Сергея Анастасова, диагноз официально подтверждён уже у двух муниципальных советников, оба нуждаются в кислороде. Один из них госпитализирован в столичную больницу Тома Чорба, второй советник ожидает перевода.

Ещё у целого ряда муниципальных советников, а также работников мэрии есть симптомы в виде температуры и кашля.

Анастасов отметил, что ранее выступал за то, чтобы проводить заседания в режиме онлайн, но не все советники одобрили данное предложение. Как следствие, мэрия Комрата ушла на карантин.

ЛЕОНИД РЯБКОВ