Президент Молдовы: Санду взяла паузу, Нэстасе «раздает» должности, Канду просто боится

Игорь Додон выразил уверенность в том, что оппоненты не рискуют выдвинуть вотум недоверия правительству Кику, потому что они слабые, не знают, чего хотят и просто боятся.

Оппозиционные силы готовятся создать в Молдове коалицию “Санду – Канду – Плаха – Шор”.

Однако если Майя Санду пока взяла паузу на раздумье, Андрей Нэстасе уже видит себя премьером и обещает своим приближенным должности. Об этом Игорь Додон рассказал в новом выпуске программы “Президент отвечает”.

– Ребята, вы все очень забавные. Канду готов проголосовать за кого угодно – хоть Таубер сделать премьер-министром. Он понимает, что в случае досрочных выборов в парламент он не пройдет. Во всей этой ситуации Санду взяла паузу и оставила их “поиграть”, – сказал он.

Глава государства посоветовал оппонентам попытаться отправить в отставку правительство, если им этого так хочется, но только при условии взятия на себя ответственности за экономический, политический и пандемический кризис в нашей стране.

ХХХ

Президент Игорь Додон о Нэстасе:

– Песчаный карьер?

– Я!

– Ликеро-водочный завод?

– Я!

– Премьер-министр?

- Я!

– Примар?

– Я!

– Министр внутренних дел?

– Я!

– Президент?

– Я!

– Да успокойтесь уже!

ХХХ

Оппозиция громко заявляет о том, что правительство Иона Кику не справляется и что оно должно быть отправлено в отставку, однако конкретных шагов в этом направлении не делает. Глава государства считает, что это происходит из-за того, что оппоненты власти просто боятся брать на себя ответственность в сложившейся непростой ситуации и сами не знают, как её “разрулить”. Об этом он сказал в рамках нового выпуска программы “Президент отвечает”.

– В последнее время слышно много заявлений от политических оппонентов, оппозиции, что они готовы свергнуть правительство. Вопрос простой: если вы готовы, почему этого не делаете? Один сельский житель на севере страны задал мне на этой неделе вопрос на эту тему и сказал интересную вещь: “Собаки, которые громко лают, не кусают”. Так и наша оппозиция. Много говорят, но ничего не делают, – отметил глава государства. Игорь Додон выразил уверенность в том, что оппоненты не рискуют выдвинуть вотум недоверия правительству Кику, потому что они слабые и сами не знают, чего хотят, а также потому что просто боятся.

– Если вы оппозиция и говорите, что правительство не справляется, – снимите его. Что вы столько играете в “песочнице”? Снимите правительство, попытайтесь назначить новое, объявите политический кризис и вперед. Но они не делают этого, потому что трусливые. Они не знают, что делать в этой ситуации, они боятся брать на себя ответственность в условиях кризиса, пандемии и засухи, – уверен он.

ХХХ

Президент напомнил о “принципиальности” Санду, которая сначала не хотела подавать ему руку, а через месяц сделала это и встала на колени перед флагом, принося клятву в качестве премьер-министра. – Очень принципиальная девушка. Очень. Теперь говорит, что готова договориться с “Канду – Санду – Плаха – Шор”. Многоуважаемая госпожа Санду, никогда не говори “никогда”. И если ты на самом деле хочешь, чтобы у страны был “чистый парламент”, то в этом парламенте, в следующем и после следующего точно будет ПСРМ – классическая партия, с идеологией, а не эти, которые ходят “туда-сюда” с Шором, Канду, подкупают депутатов. И мы готовы разговаривать с классическими партиями в Парламенте РМ, – сказал он.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ