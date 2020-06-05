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Экономика
Кондукторы троллейбусов сильно устают на работе, не радует даже высокая зарплата
05.06.2020

Каждый из них работает с раннего утра до глубокой ночи.

Одна из работников RTEC пожаловалась на то, что полдня вынуждена работать водителем, а вторую часть дня – кондуктором, так как на предприятии ощущается острая нехватка кадров.

- Молодые приходят устраиваться в Кишиневское управление электротранспорта, но не задерживаются здесь на-долго. Отработают неделю или две, затем увольняются, – рассказала женщина.

Глава профсо­юзного комитета Кишиневского управления электротранспорта Лаврентие Рыжало подтвердил, что на предприятии действительно не хватает работников из-за того, что многие не хотят работать честно.

На данный момент RTEC испытывает нехватку в 80 кондукторах и 80 водителях троллейбусов.

Сейчас на предприятии выплачивают вполне приличные зарплаты – водитель получает от 6 000 до 12 000 леев, а кондуктор может заработать от 5 000 до 9 000 леев в месяц.

- Зарплата зависит от количества проданных билетов, а за сверхурочную работу положена доплата в соответствии с положениями Коллективного трудового договора на уровне предприятия.

Проблема в том, что некоторые жульничают, опускаются до воровства, не хотят работать честно, их не устраивает график работы и проверки контролеров. Работая на троллейбусе, они считают себя хозяевами, которым все дозволено, забывая, что у них есть и служебные обязанности. Им следует проявлять ответственность, ведь кондуктору в день выдают ленту билетов на 1000 леев.

Некоторые понимают, что воровство не проходит, поэтому уходят на другие предприятия, надеясь, что там смогут воровать, но убедившись, что и там тоже не получается, они вновь возвра­щаются в Кишиневское управление электротранспорта, — рассказал пояснил Рыжало.

Внедрение электронной системы оплаты билетов способно решить вопрос нехватки персонала, но тогда кондукторы останутся без работы.

- Но решение есть. Кондукторы могут переквалифициро­ваться на водителя троллейбуса или контролера, ведь после введения электронных билетов увеличится число контролеров на линиях, - рассказал председатель профсоюзов.

Жители Кишинева относятся к работникам троллейбусных парков с некоторым опасением – жалуются на грубость со стороны кондукторов, неаккуратность, и многое другое.

Кондукторы, в свою очередь, также жалуются на граждан – некоторые заходят в троллейбусы грязные, пьяные, нервные, и пытаются слить свои плохие эмоции на тех, кто их обслуживает.

Автор: Михаил Генчу


 
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