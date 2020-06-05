Неизвестное науке чудище из Молдовы добралось до Румынии

Местным пастухам удалось убить тварь, но они так поразились ее внешнему виду, что тут же сожгли.

Как сообщает chto-proishodit.ru со ссылкой на издание "Daily Star", в румынском селе Оанча, находящемся в жудеце Галац, произошло событие из ряда вон выходящее.

Некоторое время назад возле населенного пункта появился хищник, нападавший на овец и прочую домашнюю живность, не исключая собак. Местные пастухи стремились его подкараулить, и им это удалось сделать, когда обнаглевшее животное напало на человека.

Тварь была успешно подстрелена, подвешена на дерево и сожжена. К столь радикальному поступку людей подтолкнула необычная внешность убитого животного. По словам очевидца, издали оно было похоже на собаку, однако при полностью отсутствующей шерсти на голове оно обладало гривой. Самым страшным оказался двойной ряд зубов в пасти убитой твари.

Мнения специалистов относительно странной добычи разошлись. Биолог Мадалин Сербан полагает, что на домашний скот охотилась крупная одичавшая собака, больная какой-то кожной болезнью. А вот глава ассоциации охотников и рыболовов жудеца Галац Адриан Александру полагает, что убитое животное было гиеной, сбежавшей из зоопарка. Он пришел к выводу, что странное животное сначала обитало в Молдове, но затем переплыло Прут и поселилось неподалеку от местной овчарни.

ПАВЕЛ МУНТЯН