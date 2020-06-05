Чураются, как прокаженных. Почему переболевших боятся и сторонятся - истории людей

Многие из тех, кто переболел, подвергаются дискриминации. Окружающие относятся к ним так, будто они натворили что-то постыдное, и сами виновны в том, что их заразили.

Министерство здравоохранения опубликовало социальный ролик, который призывает к человечному отношению ко всем, кто заразился и победил вирус нового типа COVID-19. Герои этого ролика рассказывают, через что они прошли, и как им живется после болезни.

- Мы, люди, которые уже заражены, пережили сложную и трудную историю, и нам удалось преодолеть это, и мы не считаем, что должны подвергаться дискриминации, - рассказывает женщина в кадре.

16-летней Андрее Пуриче не повезло совсем – ее мать, работающую медсестрой, заразил пациент. Он скрыл свою болезнь, заразив женщину, а та уже передала болезнь дочери.

- Было обидно, что люди даже не знали ситуации, но начали говорить, что моя мать приехала из Италии, не соблюдала карантин, что она безответственная, не зная истинной ситуации. Я человек, которого никогда не избегали друзья, люди, но я почувствовала, что из-за этого вируса меня могут отвергнуть. Я испугалась, - рассказала девушка.

Зачастую врачи должны обладать навыками психологической поддержки, так как некоторые пациенты впадают в паническое состояние, узнав что больны коронавирусом.

- Сначала пациенты расстроены и шокированы. Но мы пытаемся сказать им, что нужно идти до конца и сражаться. Мы идем в отдельную комнату, стараемся создать благоприятный климат и, по-доброму, пытаемся поговорить с пациентом", - сказала врач-координатор Департамента скорой помощи больницы «Святой Троицы» Вирджиния Головатый.

Пандемия стала настоящей проверкой на стрессоустойчивость, и каждому требуется поддержка окружающих, передает Publika.

- Заболевшие совсем не виноваты в своем состоянии, мы все можем оказаться в такой ситуации, мы все подвергаемся риску. Мы должны быть более терпимыми к окружающим, дарить больше любви и не быть такими сдержанными, - отметила психолог Зинаида Грибинча.

Ранее «Блокнот Молдовы» опубликовал несколько очень статей с рекомендациями психолога Светланы Сандлер:

- «Как перебороть свои страхи в разгар пандемии - советы психолога»,

- «Проверка на прочность – как сохранить отношения в условиях карантина»,

- «Рекомендации психолога – «дети карантина», коронавирус, изоляция и удаленное обучение».

Автор: Михаил Генчу