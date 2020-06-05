«Поддержим все необходимые условия от Евросоюза». Моника Бабук о законе НПО

Демократическая партия (ДПМ) поддержит во втором течении текущую версию законопроекта о неправительственных организациях (НПО), которая вызывает споры в правящей коалиции с социалистами. Об этом 5 июня заявила вице-спикер Парламента, демократ Моника Бабук.

По ее словам, ДПМ поддержит все необходимые восемь условий, которые Европейский Союз обозначил для получения второго транша финансовой помощи для Республики Молдова.

„ДПМ проголосует во втором чтении за проект № 109 о неправительственных организациях, чтобы таким образом обеспечить соблюдение всех условий для получения макрофинансовой помощи в размере 30 миллионов евро от ЕС Молдове. Мы полностью отрицаем все спекуляции, связанные с саботажем ДПМ работы парламента. Хотим огорчить наших наших коллег в Парламенте, которые пытаются дестабилизировать обстановку на фоне пандемии”, – заявила Бабук.

Ранее депутат Демократической партии Николай Чубук рассказал, что депутаты ДПМ не нарушат соглашения о коалиции с социалистами, если проголосуют за закон об НПО.

Игорь Додон говорил, что депутаты-социалисты не будут голосовать за текущую версию законопроекта об НПО, потому как “страна рискует оказаться под внешним давлением на внутреннюю политику”. Если депутаты-демократы проголосуют за законопроект, значит “они нарушат соглашение” о коалиции, добавил президент.

Более того, если в законодательном органе проект все же примут в последнем чтении, глава государства обещает наложить вето до сентября на его вступление в законную силу.