В партии Шор свои же считают, что это «Шорашкина» контора

Криулянский советник разоблачил ложные самовосхваления «шоровцев». Представитель Криулянского районного совета Сергей Яненко сегодня заявил, что решил покинуть ряды политформирования. Отныне он останется независимым политическим советником.

Также он подал заявление об уходе с должности председателя территориальной организации «Шор» в Криулянах.

- Почти год, как я был членом этой партии, я понял, что лидеры этой партии только дают обещания и больше ничего не делают. Изначально я не понимал, как работает вся эта система. Они занимаются манипуляциями и ложью. Они поставили три лампочки на улице в деревне и сказали что провели свет по всей деревне. Это ложь! – заявил Сергей Яненко во время заседания Криулянского районного совета.

Чиновник раскрыл информацию о том, что внутри партии «Шор» зреет недовольство. Несколько местных чиновников, среди которых есть примары и советники, готовы последовать его примеру и покинуть ряды политформирования.

Похоже, что руководство партии готово на все, чтобы удержать их в своих рядах и создать видимость процветания и успеха.

- Членов партии удерживают обещаниями и дорогими подарками, – пояснил Сергей Яненко.

Автор: Михаил Генчу