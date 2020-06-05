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Кавкалюк пояснил, почему его порадовала пандемия коронавируса
05.06.2020

Ему понравилось сидеть дома. Бывший замглава МВД Георге Кавкалюк, прославившийся в свое время опытами с кепками полицейских, не исчез из публичного пространства - теперь он работает в крупной компании Ascom-Grup, где занимается вопросами безопасности. Также Кавкалюк готовится к тому, чтобы стать - ни много ни мало - доктором наук, по крайней мере, так заявил он сам в интервью телеканалу ProTV. А еще он оказался одним из тех людей, которых пандемия откровенно порадовала - как пояснил Кавкалюк, благодаря ей он значительно укрепил свою семью!

- Карантин для меня стал делом, скорее, благим. Когда начался карантин, я только вернулся из Страсбурга, и благодаря изоляции смог оказаться на долгое время с супругой и детьми. Никаких поездок, никаких дел. С 2016-го года мы жили практически все время в разлуке, но самоизоляция, вместе с детьми, просто-напросто укрепила наши отношения, - заявил Кавкалюк.

Автор: Михаил Генчу


 
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