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На новом видео со встречи Додона и Плахотнюка говорят о "записках" для Путина
05.06.2020

Депутат Юрий Реницэ обнародовал новые видеокадры со встречи Игоря Додона и Влада Плахотнюка в июне 2019 года.

По словам депутата Лилиана Карпа, эти записи находятся в антикоррупционной прокуратуре, которая должна возбудить расследование в отношении главы государства за измену родине, так как на видео президент Додон говорит, что отправляет "записки" для президента России Владимира Путина, пишет zdg.md

Так же на продемонстрированной видеозаписи Додон и Плахотнюк делают записи о создании правящей коалиции до 2023 года и разговаривают о Дмитрии Козаке.

Напомним, депутат Юрие Реницэ опубликовал видеозапись со встречи Игоря Додона и Влада Плахотнюка прошлым летом, на которой появляется черный пакет. По словам политика, в нем были деньги. Президент отреагировал и назвал эту видеозапись инсценировкой и заявил, что не знал, что находилось в том пакете.

 


 
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