«Новая мода оппозиции» - Нэстасе прервал ведущую прямого эфира ради того, чтобы поговорить по телефону со Слусарем

Этика? Нет не слышали... Странный поступок Андрея Нэстасе в прямом эфире - он прервал ведущего ради того, чтобы пообщаться с неким Александром, скорее всего, Слусарем. И это несмотря на то, что приглашаемых на телеэфир неизменно просят выключать мобильные телефоны.

Конечно, проверять, сделали ли они это, их никто не проверяет, вот и решил Нэстасе, что ничего страшного в том, что он не выключит телефон, нет - ему можно, он особенный, где ж еще найдешь человека, готового стать и примаром, и президентом, и министром МВД (с катастрофическими результатами, увы), а теперь и премьером!?

Тема разговора со Слусарем также была достаточно странной - Нэстасе спросил его про "наши пожертвования в Глодянах", и собеседник подтвердил, что все в порядке, пожертвования дошли. В общем, Нэстасе теперь еще и меценат - и порывается заявить об этом на весь мир. А этика? Подождет в сторонке...

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