У меня задача – помочь людям, у оппозиции – снять Додона. Видите разницу?- Додон

Игорь Додон считает, что еще не настал момент решать, будет ли он выдвигать свою кандидатуру для участия в президентских выборах.

У оппозиции – другой подход, политические оппоненты президента, Майя Санду и Андрей Нэстасе, уже де-факто вступили в президентскую гонку. Но в отличие от действующего президента, у которого есть обязательство помогать людям, цель оппозиции – свергнуть Додона. Об этом глава государства заявил в рамках нового выпуска программы «Президент отвечает».

- Я не принял решения, потому что сейчас не тот момент. У нас множество проблем, которые необходимо решить. Нужно начать избирательную кампанию, как делают Нэстасе и Майя Санду? Перетягивают друг друга, кто кого поддержит во втором туре. У вас задача снять Додона. У меня задача – помочь людям. Видите разницу? – сказал глава государства.

Игорь Додон призвал своих оппонентов сказать людям, что они конкретно хотят сделать для граждан, а не против кого собираются бороться.

- Если я пойду на президентские выборы, я не пойду против вас. Я пойду, чтобы сделать что-то для людей. Если смогу сделать – пойду, если нет – не пойду. А вы идете, чтобы «свалить» Додона. А если бы не было Додона, тогда кого? То Воронина, то Додона. Может, скажете людям, что вы хотите делать, а не кого хотите сместить? – отметил Игорь Додон.

Подготовил Михаил Генчу