Семейная Усадьба Манук-Бея в Хынчештах

История Молдовы очень тесно переплетается с историей Османской империи. Манук-бей Мирзоян был министром финансов в империи. Землю под усадьбу он купил в 1815 году за 300 тыс. золотых леев у княгини Долгорукой. Но само строительство уже начал его сын.

Здание построено в 1817 году архитектором Бернардацци. Для росписи потолка и стен был приглашен Иван Айвазовский (тот самый!). Но работы Айвазовского нельзя будет увидеть, так как они были повреждены в 1944 году во время бомбардировок.

Этот дворец имеет большое историческое значение и был включён в список национальных достояний Молдовы. Последняя реставрация была в 70-80 годах XX века.