Что должны знать любители грибов до того как приступить к их сбору, врач

Сезон лесных грибов начался, так что любители грибов уже могут насладиться их вкусом. Но даже если соблазн велик, врачи настоятельно рекомендуют людям собирать только те грибы, которые они очень хорошо знают, в съедобности которых они совершенно уверены. Взрослые люди не должны позволять детям собирать грибы. При проявлении симптомов отравления им необходимо немедленно обратиться к врачу.

В ответ на обращение IPN, заведующий Отделением токсикологии больницы „Sfânta Treime” Адриан Пыслару отметил, что народное поверье о том, что лук или чеснок, сваренные с грибами, изменяются в цвете и показывают, что грибы ядовиты, это миф. „Токсины работают по-другому. Если цвет лука или чеснока не меняется, это не является признаком того, что грибы не ядовиты” , - заявляет доктор.

Важно собирать и есть только те грибы, о съедобности которых известно, о которых хорошо знают, что они не ядовиты. Рекомендовано не покупать грибы, особенно лесные, которые консервируют физические лица, а только грибы, выращенные в теплице и приготовленные на заводе.

Придорожные грибы не следует употреблять в пищу, поскольку они могут поглощать вредные вещества из выхлопных газов проезжающих транспортных средств. Грибы возле свалок и промышленных предприятий также не следует собирать. Их надо собирать на чистом естественном пространстве, причём только те, в съедобности которых человек очень хорошо уверен.

Наиболее распространенными симптомами отравления грибами являются тошнота, рвота, диарея, боли в животе, головная боль. Могут также возникать такие признаки как нарушение зрения, галлюцинации, потоотделение. Это даже может привести к судорожным состояниям, которые могут закончиться смертью. Грибы могут вызывать легкое, средней тяжести и сильное отравление. В случае интоксикации грибом Amanita phalloides (Губка гадюки), как его о называют в народе, смерть наступает в 80% случаев.

Симптомы отравления грибами могут возникнуть в промежуток времени от двух часов и меньше до 72 часов после их употребления в пищу. В домашних условиях для промывания желудка в качестве первой помощи можно принять 10-20 таблеток активированного угля, а затем обратиться за помощью к врачу.

Период наибольшего количества случаев отравления грибами – это июль - начало октября.