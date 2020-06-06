Кладбища в Кишиневе будут закрыты на Радоницу

В субботу, воскресенье и понедельник, на Поминальный день, кладбища на территории муниципия Кишинэу будут закрыты. Это решение Чрезвычайной муниципальной комиссии по общественному здоровью, которая заседала сегодня утром, 6 июня 2020 года.

„Это правильное решение в обстановке увеличения количества случаев заболевания коронавирусом-19”, - заявил примар Ион Чебан, который является и председателем этой Комиссии.

Только на кладбище Святого Лазаря в Кишиневе 280 000 могил. Если хотя бы один человек придёт на каждую могилу, то существует риск возникновения крупного очага заболевания при учёте возрастания количества случаев заболеваемости. Кроме того, если визитёры кладбища будут раздавать дары за помин душ усопших, как это заведено у православных, то риск возрастает, - пояснил Ион Чебан.

„На сегодня даже если врачи оснащены должным образом, а медицинские учреждения оборудованы всем необходимым, пять (5) стратегических муниципальных больниц располагают только 191 свободной койкой”, уточнил примар.

Примар призвал граждан оставаться дома, поскольку это единственно правильное решение, которое можно принять в сложившейся ситуации.