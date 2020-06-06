Ион Кику об инциденте полиции по отношению к женщине, продававшей зелень на одной из улиц столицы

Граждане Республики Молдова, независимо от материального положения и возраста, обязаны соблюдать действующее законодательство. Такова позиция премьер-министра Иона Кику по поводу того, что полицейские попытались составить протокол на пожилую женщину, которая продавала зелень на одной из улиц столицы. Вместе с тем Ион Кику осудил поведение сотрудников органов охраны общественного порядка, отмечает IPN.

„Я очень сожалею об инциденте с участием той пожилой женщины. Несомненно, что тот полицейский не соответствует своей должности. Он проявил несоответствующее поведение”, - заявил Ион Кику в передаче „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова.

Однако премьер-министр Ион Кику призывает население, независимо от возраста и финансового положения, соблюдать действующее законодательство. „Если представитель власти сказал, что это запрещено, значит это действительно запрещено, мы должны подчиниться сказанному, иначе будет полный беспорядок”.

Глава кабинета министров осуждает произошедший инцидент и подчёркивает, что такие ситуации не имеют права на существование. В то же время премьер отметил, что если полицейский не справился с ситуацией, то должна была вмешаться его коллега.

В заключение Ион Кику уточнил, что как протестующие из сектора HoReCa, так и комбатанты, которые нарушили ограничения на количество людей, которые могут собираться в общественном месте, будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. „Одни заявляют, что их нужно оштрафовать, другие - нет. Государство должно оштрафовать их, если они не соблюдают закон. Невозможно их застать мгновенно, но эти примеры должны дойти до сведения каждого гражданина”.

3 июня пожилая женщина, которая продавала зелень на улице Матея Басараба угол Московского проспекта столичного сектора Рышкань, вступила в конфликт с сотрудником полиции, поскольку она неоднократно отказывалась покинуть своё место.

По действиям полицейского Управление инспекции личного состава Генеральной инспекции полиции приступило к служебному расследованию, в ходе которого предстоит установить все обстоятельства данного случая и правильность поведения сотрудника полиции.