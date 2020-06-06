Додон высмеял лидера Платформы DA: Помните, как в известном советском фильме?

Игорь Додон иронично высказался о перспективах одного из лидеров оппозиции Андрея Нэстасе стать президентом или премьер-министром. На своей странице в фейсбуке глава государства сравнил председателя Платформы DA c персонажем популярной советской кинокомедии.

"Нэстасе повсюду. Помните российский фильм? Песчаный карьер? - Я! - Ликеро-водочный завод? - Я! Также и Нэстасе.

- Премьер-министр? - Я! - Мэр?- Я! - Министр внутренних дел?- Я! - Президент? - Тоже я!

- Да успокойтесь вы. Похоже, Нэстасе уже видит себя премьером и всем раздаёт должности: ты будешь министром, ты - заместителем министра.

Какие вы смешные, ребята".

Комментарий Нэстасе узнать не удалось - на наши телефонные звонки он не ответил. Недавно Нэстасе заявил, что в случае отставки правительства, Платформа DA готова взять на себя ответсвенность за руководство страной. Он отметил, что у политформирования три кандидата на должность премьера.