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Додон высмеял лидера Платформы DA: Помните, как в известном советском фильме?
06.06.2020

Игорь Додон иронично высказался о перспективах одного из лидеров оппозиции Андрея Нэстасе стать президентом или премьер-министром. На своей странице в фейсбуке глава государства сравнил председателя Платформы DA c персонажем популярной советской кинокомедии.

"Нэстасе повсюду. Помните российский фильм? Песчаный карьер? - Я! - Ликеро-водочный завод? - Я! Также и Нэстасе.
- Премьер-министр? - Я! - Мэр?- Я! - Министр внутренних дел?- Я! - Президент? - Тоже я!
- Да успокойтесь вы. Похоже, Нэстасе уже видит себя премьером и всем раздаёт должности: ты будешь министром, ты - заместителем министра.

Какие вы смешные, ребята". 

Комментарий Нэстасе узнать не удалось - на наши телефонные звонки он не ответил. Недавно Нэстасе заявил, что в случае отставки правительства, Платформа DA готова взять на себя ответсвенность за руководство страной. Он отметил, что у политформирования три кандидата на должность премьера.


 
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